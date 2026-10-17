8 yaşındaki kız çocuğuna ütüyle işkence iddiası: Anne dahil 3 kişi tutuklandı
17.10.2026 23:53
Son Güncelleme: 18.10.2026 20:20
Siverek'te kız çocuğuna işkence iddiasıyla anne tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 8 yaşındaki bir kız çocuğunun annesi tarafından dövüldüğü ve ütüyle yakıldığı iddiası üzerine anne, anneanne ve teyzesi tutuklandı.
Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde iddiaya göre, H.Z. (8) isimli kız çocuğu, annesi tarafından darbedildi ve ütüyle yakıldı.
Çocuk, önce Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ağır yanıklar ve kolunda da kırık olduğu öğrenilen H.Z., Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanık bölümüne sevk edildi.
ANNE, ANNEANNE VE TEYZESİ TUTUKLANDI
H.Z.'nin, hastanedeki tedavisi devam ederken, olaya ilişkin, çocuğun üvey annesi Bahar Zengin ile Zengin'in annesi Seher Zengin ve Zengin'in kız kardeşi Sara Akkılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede, “Çocuğa karşı eziyet ve nitelikli yaralama” suçundan tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.