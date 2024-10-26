8 yaşındaki Merve'nin feci ölümü
Gaziantep'te ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Merve Kocu'ya okul çıkışı eve giderken yolun karşısına geçtiği sırada taksi çarptı. Hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.
Gaziantep'te Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Merve Kocu'ya (8), okul çıkışında yürüyerek eve gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada taksi çarptı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kocu, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Kocu, sabah saatlerinde, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Kocu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Taksinin sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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