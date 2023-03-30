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8 yaşındaki Ömer okul yolunda hayatını kaybetti

Kocaeli İzmit'te, okula giderken koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Ömer Koç, özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

8 yaşındaki Ömer okul yolunda hayatını kaybetti
8 yaşındaki Ömer okul yolunda hayatını kaybetti - 1

'de bir ilkokul öğrencisi okula giderken kazada öldü.

Kaza, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi.

Caddedeki durakta otobüsten inen Ulugazi İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ömer Koç (8), okuluna yetişmek için koşarak yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada duraktan hareket eden özel halk otobüsü, Koç’a çarptı.

8 yaşındaki Ömer okul yolunda hayatını kaybetti - 2

Otobüs şoförü yoluna devam ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ömer Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

SON ANLARI KAMERADA

Ömer Koç'un son anları ise bölgedeki marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

8 yaşındaki Ömer okul yolunda hayatını kaybetti - 3

Görüntülerde, Koç'un otobüsten indikten sonra okuluna doğru koştuğu görülüyor.

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