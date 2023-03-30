8 yaşındaki Ömer okul yolunda hayatını kaybetti

Otobüs şoförü yoluna devam ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ömer Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.



SON ANLARI KAMERADA



Ömer Koç'un son anları ise bölgedeki marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, Koç'un otobüsten indikten sonra okuluna doğru koştuğu görülüyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin