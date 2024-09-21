8 yaşındaki Tayyar'ın feci ölümü

Siirt'in Pervari ilçesinde 8 yaşındaki Tayyar Aygün, oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

8 yaşındaki Tayyar'ın feci ölümü

'in Pervari ilçesine bağlı Çobanören köyünde öğle saatlerinde Tayyar Aygün (8), iddiaya göre evde yalnız olduğu sırada av tüfeğiyle oyun oynarken tetiğe dokundu.

Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Tayyar’ın vücuduna isabet etti.

Kısa süre sonra eve gelen yakınları, çocuklarını kanlar içerisinde hareketsiz görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tayyar’ın hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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