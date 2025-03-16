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8 yaşındaki Zeynep'in acı ölümü

Adana'da dengesini kaybederek bisikletten düşen 8 yaşındaki Zeynep Bozkuş yaşamını yitirdi.

8 yaşındaki Zeynep'in acı ölümü

'nın Tufanbeyli ilçesi Pekmezli Mahallesi'nde dün süren Zeynep Bozkuş (8), dengesini kaybederek düştü.

Başını yere çarpan Bozkuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Bozkuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsinin ardından Pekmezli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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