8 yıl aranıyordu! Cezaevine gönderildi

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması için sorumluluk bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şüpheliyi düzenlenen operasyon ile yakalandı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.