8 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
Rize'de hakkında 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
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Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 8 yıldır aranan R.K.'nin (47) Ardeşen ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçlarından 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, ilçeye bağlı Manganez köyündeki evinde yakaladı.
R.K., adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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