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8 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Rize'de hakkında 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

8 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 8 yıldır aranan R.K.'nin (47) Ardeşen ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçlarından 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, ilçeye bağlı Manganez köyündeki evinde yakaladı.

R.K., adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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