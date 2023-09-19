8 yıldır aranan suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 yıldır aranan suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş'ın Alanya'da yakalandığını duyurdu.

8 yıldır aranan suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı
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Suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan aranan Şerafettin Dadaş'ın Antalya Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu Alanya'da yakalandığını duyurdu.

Şerafettin Dadaş, 15 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ün işyerine giderken pusu kurularak öldürülmesinin talimatını verdiği gerekçesiyle 8 yıldır aranıyordu.

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