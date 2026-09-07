8 yıldır aranıyordu, İstanbul'da yakalandı

İstanbul ’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan Tuğrul Başar, Kadıköy’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Başar’ın yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığı ve kız kardeşinin kimliğini kullandığı belirlendi.

Kadın kılığına giren firari hükümlünün gerçek fotoğrafı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede, 2010 yılında Samsun’da “Yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 28 Şubat 2018’den bu yana aranan Başar’ın Kadıköy’de olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, Başar’ın izini kaybettirmek amacıyla kadın kılığında dolaştığını belirledi. Takibe alınan firari hükümlü , önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Başar’ın üzerinden kız kardeşine ait kimlik çıktı. Polis, şüphelinin bu kimliği kullanarak yıllardır yakalanmaktan kaçtığını belirledi.

Hakkında ayrıca “Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak” suçundan işlem yapılan Başar, işlemleri için Kadıköy İskele Polis Merkezi’ne teslim edildi.