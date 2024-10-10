8 yıldır kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba tutuklandı

Tokat'ta 16 yaşındaki kızına 8 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba tutuklandı. Çocuk, devlet korumasına alındı.

8 yıldır kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba tutuklandı

'ın Erbaa ilçesinde, kızına istismarda bulunduğu öne sürülen kişi tutuklandı.

N.H.'nin 8 yıldır kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan N.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

16 yaşındaki kız çocuğu devlet korumasına alındı.

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