80 bin lirası yanmıştı: Merkez Bankası yenisiyle değiştirdi

Serik Karataş Mahallesi'nde 5 Haziran tarihinde sabah saatlerinde Ahmet Özkan'a ait tek katlı taş evde yangın çıktı. Özkan'ın tüpü değiştirdikten sonra kaçak olup olmadığını çakmakla kontrol ettiği esnada çıktığı tespit edilen yangında evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangında evde bulunan eşyalarla birlikte ev sahibi Ahmet Özkan'ın uzun yıllardır biriktirdiği ve evde sakladığı 80 bin lira nakit parası da yandı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.



Olayın ardından harekete geçen Karataş Mahallesi Muhtarı Sadi Kahya, Merkez Bankası ile irtibata geçerek iletişim komisyonu üzerinden yanan paraların yeniden değiştirilmesine aracı oldu.

Yanan 80 bin lirasına kavuşan Ahmet Özkan büyük mutluluk yaşarken muhtar Sadi Kahya paralı teslim ettiği anların fotoğrafını "Adım muhtar, soyadım hizmet, Merkez Bankası İletişim Komisyonu'ndan yanan paralarımızı değiştirdik, hayırlı olsun. Bu gibi durumların tekrar yaşanmaması dileğiyle tekrar geçmiş olsun" mesajıyla paylaştı.