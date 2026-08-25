80 Hazine taşınmazı mercek altında. Hazine arazisi çetesine darbe

Antalya Kemer 'de Hazine taşınmazlarının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadığı hâlde belirli kişilerin üzerine geçirildiği ve kamunun zarara uğratılarak haksız ekonomik menfaat sağlandığı tespit edildi.

5 ilde, 21 ayrı adreste eş zamanlı operasyon operasyon gerçekleştirildi ve 27 şüphelinin gözaltına alındı.

İncelemeye alınan 80 Hazine taşınmazının güncel ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL seviyesinde olduğu değerlendirildi.

"GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek , operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Kamu malını kişisel menfaat alanına çevirenlere geçit vermeyeceğiz." diyerek paylaşım yapan Bakan Gürlek, "Soruşturma kapsamında Milli Emlak personeli, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivil kişilerden oluşan 27 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanmış; Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri ile Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de toplam 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir." dedi.

"DEVLETİN MALI MİLLETİN ORTAK HAKKI"

Devletin malının milletin ortak hakkı olduğuna dikkat çeken Bakan Gürlek, "Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, Hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, soruşturmanın yapılanmanın tüm boyutlarının ve elde edilen ekonomik değerin nihai olarak kimlere ulaştığının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğüne işaret etti.