Adana'da 80 milyon liralık Hazine arazisi dolandırıcılığı: 5 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 13 şüpheliyi tespit etti.

50 KİŞİYİ DOLANDIRIP, 80 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTILAR

Kentte 7 Ekim'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin Hazine'ye ait arazileri kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak ecrimisil yöntemiyle kiralama veya sahte tapu ve belgeler düzenleyerek satma vaadiyle 50 kişiyi yaklaşık 80 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

37 TAPU SENEDİ VE 30 SAHTE BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; başka kişiler adına düzenlenmiş 37 tapu senedi, 30 sahte belge ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 13 şüpheli gözaltına alındı.

13 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.