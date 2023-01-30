80 yaşında deli balından fazla tüketince hastanelik oldu

Düzce'de 80 yaşındaki bir kişi, sağlıkçıların günde bir kaşıktan fazla yenmemesi konusunda uyardığı deli balından, öksürük sorununa çözüm olacağını düşünerek fazla miktarda tüketmesi sonucu hastanelik oldu.

80 yaşında deli balından fazla tüketince hastanelik oldu

'nin Gümüşova ilçesinde  80 yaşında deli balından fazla tüketince fenalaştı.

Öksürük şikayeti olan Hüseyin Pak bu sorununa çözüm bulmak için deli yedi.

Sağlıkçıların çocuklara verilmemesi ve yetişkinler için de günde bir kaşıktan fazla tüketilmemesi konusunda uyarı yaptığı deli balından fazla miktarda tüketen Hüseyin Pak, tansiyon değeri yükselince geçirdiği baygınlık sonrası Gümüşova İlçe Entegre Hastanesi’ne kaldırıldı.

80 yaşında deli balından fazla tüketince hastanelik oldu - 1

Pak, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Pak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

80 yaşında deli balından fazla tüketince hastanelik oldu - 2 Düzce'de arıcıların ürettiği acı baldan fazla yiyerek bayılan yavru bozayının görüntüleri ilgi çekmişti.

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