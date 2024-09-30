80 yaşındaki adam yengesini vurduktan sonra intihar etti

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Alpagut köyü Hıdırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Ortakcı (80), evinin koridorunda ağabeyinin eşi Gülsiye Ortakcı'yı (72) tabanca ile vurdu.

Yaşlı adam, daha sonra yatak odasına geçerek aynı tabanca ile kendini vurarak intihar etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede her ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrası cenazeler Eflani Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.