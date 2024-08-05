80 yaşındaki hasta için ambulans helikopter havalandı

Bingöl’de solunum sıkıntısı yaşayan 80 yaşındaki hasta, köyünde ulaşım olmadığı için ambulans helikopterle alınarak hastanede tedavi altına alındı.

80 yaşındaki hasta için ambulans helikopter havalandı

’ün Solhan ilçesine bağlı Doğuyeli mezrasında yaşayan 80 yaşındaki yaşlı adam, genel vücut ağrısı ve solunum sıkıntısı şikayetiyle rahatsızlandı. Ancak köye kara yolundan ulaşım olmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi. helikopterle köyünden alınan yaşlı adam, Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bingöl ilimize bağlı Solhan ilçesinin Doğuyeli mezrasında yaşayan 80 yaşındaki T.Y. isimli vatandaşımız, genel vücut ağrısı ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle rahatsızlanmıştır. Kara yolu ulaşımının bulunmadığı bölgedeki hastamız, Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonu ve acil sağlık ekiplerimizin koordinasyonuyla ambulans helikopter ile hızla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlanmıştır” denildi.

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