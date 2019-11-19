80 yaşındaki kadın eşini bıçakladı

Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadın tarafından darbedilen ve bıçaklanan kişi yaralandı.



İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde oturan Celal S. (65) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Rahime B. (80) arasında kapı çarpma konusu nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Rahime B, önce sopayla Celal S'yi darbetti, sonra bıçakla başından yaraladı.



112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Celal S, tedavisinin ardından taburcu edildi.



Celal S'nin şikayetçi olmadığı Rahime B, savcılık kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

