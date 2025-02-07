80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Erzurum'un Tortum ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde kendisine ait evde yalnız yaşayan F.K'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, yaşlı kadını yerde hareketsiz olarak buldu.

Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından F.K'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

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