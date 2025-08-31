80 yaşındaki kişi, hastane odasında ölü bulundu

Acı olay Battalgazi Devlet Hastanesi'nin 5. katındaki enfeksiyon servisinde meydana geldi.

İddiaya göre, refakatçisi bulunmayan M.D. (80), hastane görevlileri tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Doktorlar tarafından yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

M.D.'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.