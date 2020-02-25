80 yaşındaki motorcu kazada öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.



Mehmet Halil Çırakoğlu'nun (80) kullandığı motosiklet, Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisinde aynı istikamette ilerleyen Turgut K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan Çırakoğlu, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

