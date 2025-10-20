80 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Ormanda yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan aranan ve toplam 80 yıl hapis cezası bulunan H.O.’nun Yıldırım ilçesinde ormanlık bir alanda saklandığını belirledi.

Yapılan fiziki takip ve teknik çalışmalar neticesinde şüpheli düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan H.O., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.