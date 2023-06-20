81 il başkanından Akşener'e destek

İYİ Partili 81 il başkanı bir açıklama yayımladı.
81 il başkanının imzasıyla yapılan açıklamada, İYİ Parti'nin 3. Olağan Kongre'den birlik, beraberlik ve milletin umudu olma yolunda güçlenerek çıkacağı vurgulandı.
Olağan Kongre'de Meral Akşener'i Genel Başkan adayı olarak önerdiklerini, partiye gönül veren herkesin de bunu beyan etmesi gerektiğinin altını çizdiler.
İYİ PARTİ'DE BİR İSTİFA DAHA
Seçimlerin ardından İYİ Parti'den istifalar da devam ediyor.
Son olarak İYİ Parti'nin kurucularından Taylan Yıldız da partiden istifa ettiğini duyurdu. İstifasının kişisel değil sistemsel olduğunu da belirten Yıldız, "Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi." dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- İyi Parti
- Türkiye
- Gündem
- Meral Akşener