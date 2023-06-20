81 il başkanından Akşener'e destek

İYİ PARTİ'DE BİR İSTİFA DAHA



Seçimlerin ardından İYİ Parti'den istifalar da devam ediyor.

Son olarak İYİ Parti'nin kurucularından Taylan Yıldız da partiden istifa ettiğini duyurdu. İstifasının kişisel değil sistemsel olduğunu da belirten Yıldız, "Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi." dedi.