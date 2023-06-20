81 il başkanından Akşener'e destek

İYİ Parti, 4 Haziran'da 3. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirecek. Genel Başkanlık seçiminin de yapılacağı kongre öncesi 81 il başkanından Genel Başkan Meral Akşener'e destek açıklaması geldi.

81 il başkanından Akşener'e destek

İYİ Partili 81 il başkanı bir açıklama yayımladı.

81 il başkanının imzasıyla yapılan açıklamada, İYİ Parti'nin 3. Olağan Kongre'den birlik, beraberlik ve milletin umudu olma yolunda güçlenerek çıkacağı vurgulandı.

Olağan Kongre'de 'i Genel Başkan adayı olarak önerdiklerini, partiye gönül veren herkesin de bunu beyan etmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti

Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti

Haberi Görüntüle

'DE BİR İSTİFA DAHA

Seçimlerin ardından İYİ Parti'den istifalar da devam ediyor.

Son olarak İYİ Parti'nin kurucularından Taylan Yıldız da partiden istifa ettiğini duyurdu. İstifasının kişisel değil sistemsel olduğunu da belirten Yıldız, "Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...