81 ilde Çember-18 operasyonu: Binlerce gözaltı var

Son dakika haberi! İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Çember-18 operasyonuna ilişkin 4 bin 995 şüphelinin yakalandığını duyurdu.



İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.



Operasyonda aranmakta olan 0-5 yıl arası 4 bin 938, 5-10 yıl arası 29, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 28 şüphelinin yakalandığını ifade edip "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz!" dedi.

