81 ilde Çember-18 operasyonu: Binlerce gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan şüphelilere yönelik 81 ilde düzenlene Çember-18 operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firarinin yakalandığını açıkladı.

81 ilde Çember-18 operasyonu: Binlerce gözaltı var
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Son dakika haberi! İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Çember-18 operasyonuna ilişkin 4 bin 995 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

Operasyonda aranmakta olan 0-5 yıl arası 4 bin 938, 5-10 yıl arası 29, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 28 şüphelinin yakalandığını ifade edip "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz!" dedi.

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