81 ilde duman avı! Çapraz denetim yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, tütün kullanım oranlarının artması ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine, Bakanlığın tütün denetçileri, 81 ilde çapraz denetimlerle sigara yasağına uyulup uyulmadığına dair denetimler yapacak.



Denetimlere ağırlık verileceğini açıklayan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, çapraz denetimleri artıracaklarını belirterek, bununla ilgili illere yazı gönderdiklerini söyledi.



Denetçilerin farklı illere giderek çapraz denetim yapacağını söyleyen Demirkol, sigarayla ilgili mücadeledeki hassasiyetin azalmadan devam etmesini istediklerini dile getirerdi.



Demirkol, sigaranın akciğer kanserinden birçok hastalığa kadar çok ciddi sonuçları doğurduğunu ifade ederek, "Sigaranın hem vücuda vermiş olduğu zararla hem de çevreye vermiş olduğu zararla ne kadar büyük bir tahribata yol açtığını görüyoruz. Tavizsiz bir şekilde denetimlerimize devam edeceğiz." dedi.