81 ilde eş zamanlı gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde gıda denetimi yapıldı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla 81 ildeki eş zamanlı denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Gıda güvenliği için bir olalım, sağlıkla kalalım." denildi.

Güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla 81 ildeki eş zamanlı denetimlerimiz aralıksız devam ediyor.



Gıda güvenliği için bir olalım, sağlıkla kalalım. #ALO174 pic.twitter.com/cwv5pvdvAV — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) August 28, 2023