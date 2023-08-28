81 ilde eş zamanlı gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, 81 ilde eş zamanlı gıda denetimi gerçekleştirdi.

81 ilde eş zamanlı gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde gıda denetimi yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla 81 ildeki eş zamanlı denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Gıda güvenliği için bir olalım, sağlıkla kalalım." denildi.

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