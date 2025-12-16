81 ilde göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına büyük denetim

Düzensiz göçme yönelik denetimler tüm Türkiye'de sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından denetimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 431 bin 446 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 972 düzensiz göçmen yakalandı.

"Göç konusunu düzenli göç yönetimi, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, insan ticaretiyle mücadele ve entegre sınır yönetimi dahil tüm boyutlarıyla ele alıyoruz." açıklamasında bulunan Yerlikaya, düzensiz göçe ilişkin binlerce personelin çalıştığını duyurdu.

Yerlikaya, "Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı." dedi.