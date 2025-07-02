81 ilde hayvan pazarları kapatıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şap hasatalığına karşı alınan önlemleri açıkladı.

Bu kapsamda Bakan Yumaklı, tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetlerinin 81 ilde geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.

"GIDA ARZ GÜVENLİĞİ ETKİLENMECEK"

Ayrıca Yumaklı, alınan önlemler kapsamında gıda arz güvenliğinin etkilenmeyeceğini belirtti.

"KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAKTIR"

Bakan Yumaklı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şap hastalığının yayılmasını önlemek ve etkin bir kontrol sağlamak amacıyla, bütüncül bir mücadele stratejisi doğrultusunda, hayvanların yoğun olarak hareket ettiği hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri ile park ve panayırlar dahil tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştur.

Bu karar, yalnızca hastalığın kontrol altına alınmasını hızlandırmak amacıyla alınmış olup, geçici ve önleyici bir hayvan sağlığı tedbiridir.

Aşılama çalışmaları hızla devam etmekte olup, hayvan popülasyonumuzun tamamının aşılanmasını takiben alınan tedbirler, hastalık durumu takibe alınarak kademeli olarak kaldırılacaktır."