81 ilde 'Milli Ağaçlandırma Seferberliği': Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Bugün, 3. kez Milli Ağaçlandırma Günü kutlanacak. 81 ilin yanı sıra birçok ülkede planlanan etkinliklere milyonlarca vatandaşın katılımı bekleniyor.

Etkinlik kapsamında, bu yıl sonuna kadar Orman Genel Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 252 milyon fidan dikilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katılacak.

EN ÇOK FİDAN YANGINLARDAN ETKİLENEN BÖLGELERE

Organizasyon kapsamında en çok fidan ise bu yıl orman yangınlarından en çok zarar gören Muğla ve Antalya'da toprakla buluşturulacak. Bu yıl yangınlarda Antalya'da 5 milyon 300 bin metreküp, Muğla'da 5 milyon 200 bin metreküp ağacın yandığı tahmin ediliyor. Bugünden başlayarak yıl sonuna kadar Muğla'da 27 milyon 815 bin, Antalya'da ise 26 milyon 756 bin fidan dikimi planlanıyor.

Bu illeri 17 milyon 250 bin fidanla Mersin, 16 milyon 102 bin fidanla Adana, 12 milyon 775 bin fidanla İzmir, 11 milyon 839 bin fidanla Denizli ve 10 milyon 801 bin fidanla Balıkesir takip ediyor.

2019'DA REKOR KIRILMIŞTI



11 Kasım 2019'daki Milli Ağaçlandırma Günü'nde "Geleceğe Nefes Seferberliği" gerçekleştirilmiş ve bir günde 13,7 milyon fidan toprakla buluşturulmuştu. O gün Çorum'da 303 bin 150 fidan dikimi yapılarak kırılan "1 saatte en fazla fidan dikme" rekoru, Guinness yetkililerince tescillenmişti.



Geçen yıl ise yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından dolayı alınan tedbirler nedeniyle sahalarda toplu fidan dikim etkinlikleri yapılamamasına karşın yıl boyunca milyonlarca ağaç toprakla buluşturuldu.

EN ÇOK MUĞLA İÇİN FİDAN SAHİPLENİLDİ



Öte yandan "www.gelecegenefes.com" adresinden bu yıl sonuna kadar toprakla buluşturulacak 252 milyon fidan vatandaşlar tarafından sahiplenilebiliyor. Bu kapsamda 7 Kasım itibarıyla toplam 157 milyon 349 bin 668 fidan sahiplenildi.



En çok fidanın sahiplenildiği iller Antalya ve Muğla oldu. 7 Kasım itibarıyla Muğla için 20 milyon 548 bin 30 ve Antalya için 19 milyon 803 bin 340 fidan için sahiplenme işlemi gerçekleştirildi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Bu yıl her vatandaş için 3 fidan dikilecek" ifadesinin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında, fidan sahiplenmek isteyenler, 3 il tercih edebiliyor.



Pakdemirli, "www.gelecegenefes.com" internet sitesinde yer alan açıklamasında da şu mesaja yer verdi:



"Biliyoruz ki bugün dünyaya hediye ettiğimiz fidanlar, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılara nefes olacak. Sizleri de 11 Kasım 2021'de fidan bağışlayarak ya da sahiplenerek çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakma yolunda büyük adımlar atmaya davet ediyoruz. Gelin, geleceğe nefes, dünyaya nefes olalım."