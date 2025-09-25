81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 82 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son bir haftada 81 ilde ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Yerlikaya, operasyonlarda 766 adet ruhsatsız tabanca, 428 adet kurusıkı tabanca, 649 adet av tüfeği, 24 adet uzun namlulu silah olmak üzere toplam bin 867 adet silah ele geçirildiğini belirtti.

Toplam 2 bin 82 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Ruhsatsız silahı yalnızca bir yasa ihlali olarak değil, toplumsal huzura yönelik ciddi bir tehdit unsuru olarak gördüklerini de belirten Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kabine dönemimizde düzenlenen operasyonlarımızda toplam; 139 bin 878 adet ruhsatsız tabanca, 39 bin 665 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca, 65 bin 315 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 bin 745 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 248 bin 603 adet silah ele geçirildi. 278 bin 564 şüpheli hakkında işlem yapıldı."