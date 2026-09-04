81 ilde sahipsiz hayvan denetimi

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, sahipsiz hayvanlara yönelik uygulamaları denetlemek amacıyla 81 ilde inceleme yapacak. Eylül ayı boyunca sürecek denetimlerde belediyeler ve ilgili kurumların çalışmaları mercek altına alınacak.

Sahada görev yapacak müfettişler; valilikler, büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri ile il özel idarelerinin sahipsiz hayvanlara ilişkin çalışmalarını yerinde inceleyecek.

Denetimlerde sahipsiz hayvanların usulüne uygun şekilde toplanıp toplanmadığı, barınakların mevcut durumu, kısırlaştırma ve tedavi süreçleri ile hayvan refahına yönelik çalışmalar kontrol edilecek.

İki bakanlığın oluşturacağı ortak denetim mekanizmasıyla sahadan elde edilen bilgiler raporlanarak ilgili kurumlara iletilecek.

İncelemelerde ihmal ve aksaklıkların yanı sıra mevzuata aykırı uygulamaların bulunduğu bölgelerin de belirlenmesi planlanıyor.