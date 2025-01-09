81 ilde sahte alkol operasyonu: 46 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftadır devam eden ve jandarma tarafından düzenlenen "Çengel-16" operasyonlarında; 50 bin 105 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini belirterek operasyonlarda sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüphelinin yakalandığını kaydetti.