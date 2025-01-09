81 ilde sahte alkol operasyonu: 46 şüpheli yakalandı

81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarında, 50 bin 105 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Operasyonlarda sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli de yakalandı.

81 ilde sahte alkol operasyonu: 46 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde sahte imalatçılarına yönelik son 1 haftadır devam eden ve jandarma tarafından düzenlenen "Çengel-16" operasyonlarında; 50 bin 105 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini belirterek operasyonlarda sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

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