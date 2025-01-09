81 ilde sahte alkol operasyonu: 46 şüpheli yakalandı
81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarında, 50 bin 105 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Operasyonlarda sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli de yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftadır devam eden ve jandarma tarafından düzenlenen "Çengel-16" operasyonlarında; 50 bin 105 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini belirterek operasyonlarda sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
81 ilde Sahte Alkol İmalatçılarına yönelik son 1 haftada Jandarma tarafından düzenlenen “ÇENGEL-16” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 9, 2025
⚠️50 bin 105 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi❗️
⛔️ Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli yakalandı❗
Toplumumuzun sağlığını ve… pic.twitter.com/VvZ1dzeZ3n
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