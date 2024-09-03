81 ilde silah kaçakçılarına "Mercek-24" operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçaklarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 78 ilde düzenlenen “Mercek-24” operasyonlarında bin 975 silahın ele geçirildiğini ve bin 878 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre operasyonlar sonucu 975 ruhsatsız tabanca, 410 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 33 uzun namlulu tüfek, 558 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da 159 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi. 227 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 61 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi. 90 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 57 tabanca, 26 av tüfeği ele geçirildi. 94 şüpheli gözaltına alındı. Mardin’de 45 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 15 şüpheli gözaltına alındı. Ankara’da 41 tabanca, 36 av tüfeği ele geçirildi. 97 şüpheli gözaltına alındı."