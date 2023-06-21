81 ilde "Yüzüncü Yıl" operasyonu: 952 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde sokak satıcılarına yönelik “Yüzüncü Yıl” kod adlı narkotik operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonda 952 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

81 ilde "Yüzüncü Yıl" operasyonu: 952 kişi gözaltında

genelindeki 81 şehirde, sokak satıcılarına yönelik narkotik operasyonu gerçekleştirildi. “Yüzüncü Yıl” kod adlı operasyonda, 952 kişi gözaltına alındı.

81 ilde "Yüzüncü Yıl" operasyonu: 952 kişi gözaltında - 1

Operasyonu Twitter hesabından duyuran İçişleri Bakanı , bin 25 hedefe düzenlenen operasyonlara 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeğinin katıldığını söyledi.

952 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, “Çok sayıda muhtelif uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi.” ifadesini kullandı.

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