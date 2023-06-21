81 ilde "Yüzüncü Yıl" operasyonu: 952 kişi gözaltında

Operasyonu Twitter hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bin 25 hedefe düzenlenen operasyonlara 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeğinin katıldığını söyledi.



952 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, “Çok sayıda muhtelif uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi.” ifadesini kullandı.