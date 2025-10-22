81 ilde kaçak göçmen operasyonu: 169 organizatör ve 783 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyon hakkında bilgi verdi.



Yerlikaya paylaşımında, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik dün düzenlenen denetimlerimizde, 132’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 169 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 783 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı.



Operasyonlarda 27 bin 347 personel, 8 bin 690 ekip ile 5 bin 761 noktada 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina, 457 terminal kontrol edildi.



Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.