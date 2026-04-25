81 ile okul güvenlik genelgesi

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı , 81 ile genelge gönderdi.

Genelgenin ana konusu ise okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması.

Genelgeye göre, tüm okulların fiziki güvenli önlemleri gözden geçirilip eksikler giderilecek. Okullarda okul içi ve çevresini görecek şekilde kamera sistemleri kurulacak ve mevcut güvenlik kamera sistemlerinin faal halde bulundurulması sağlanacak.

RİSK GRUBUNDAKİ ÖĞRENCİLER YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Risk grubunda yer aldığı düşünülen öğrenciler için izleme, değerlendirme, takip mekanizmaları kurulacak.

Okullarda siber olay müdahale prosedürü oluşturulacak ve bu kapsamda risk analizleri doğrultusunda okul bazlı siber güvenlik planı hazırlanacak.

Şüpheli durumlar için okul yönetimi ve kolluktan oluşan hızlı bildirim mekanizması kurulacak.

Riskli durumların hangisi olduğunun net anlaşılması için de bir değerlendirme ölçeği hazırlanarak illere yollandı.

BAKAN TEKİN AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün okullarda alınacak 7 basamaklı güvenlik önlemlerinin ayrıntılarını açıklamıştı.

Bakan Tekin yeni önlemleri madde madde şöyle sıraladı:

İlk olarak okul güvenliğini fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişleterek ele alıyoruz. Siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verecek, dijital dünyanın karanlık alanlarında çocuklarımızı hedef alan riskleri yapay zeka destekli analiz imkanlarıyla izleyeceğiz.

“YAPAY ZEKA DESTEKLİ BİR RİSK ANALİZ VE ERKEN UYARI SİSTEMİ OLUŞTURUYORUZ'”

Bakanlıklar arası veri paylaşımını ve iş birliğini güçlendirecek, okulların çevresinden giriş çıkış düzenine, kurumlar arası eş güdümüne kadar yeni modelleri ivedilikle devreye alıyoruz. Veri entegrasyonu sürecini yapay zeka destekli bir risk analiz ve erken uyarı sistemi oluşturuyoruz.

“DEVAMSIZLIK EĞİLİMLERİ, DEMOGRAFİK YAPI, SUÇA YÖNELİM RİSKİ GİBİ GÖSTERGELER BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK”

Devamsızlık eğilimleri, disiplin verileri, demografik yapı, okul riski ve suça yönelim riski gibi göstergeleri birlikte değerlendiren bu yapı sayesinde, tek başına sınırlı anlam taşıyan sinyalleri bütüncül biçimde okuyabilecek, ilgili birimlerimizi erken aşamada harekete geçirebileceğiz.

Anne babalarımızın çocuklarının maruz kaldığı dijital içerikleri daha yakından tanıması ve gerektiğinde hızlı destek alabilmesi için yeni bir destek planı oluşturuyoruz.

Öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize kriz yönetimi, riskli durumlara karşı tepki verme durumunda kapsamlı eğitimler planlıyoruz.

Öğrencilerimiz için psikososyal destek mekanizmalarını daha da güçlendirecek, 23 ilde pilot olarak başlattığımız Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik Projemizi genişleterek ülke çapında yaygınlaştıracağız.

“REHBERLİK KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLECEK”