İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi 81 yaşındaki annesini boğarak öldürdü.



Olay pazartesi günü 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 46 yaşındaki Özcan K. annesiyle tartıştı.

Özcan K. tartışmanın büyümesiyle annesi Sıddıka K.’yi kemerle boğarak öldürdü. Zanlı, daha sonra belediyeyi arayarak durumu bildirdi. Belediye ekipleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İ



SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Şizofreni hastası olduğu öğrenilen Özcan K. polis ekiplerine saatini hatırlamadığı bir zaman diliminde cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti.



Gözaltına alınan zanlı, polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturması sürüyor.