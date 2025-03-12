81 yaşındaki Cevriye nine iki gündür kayıp

Kütahya'nın Gediz ilçesinde eşi ve kızı ile birlikte yaşayan Cevriye Memiş (81) "Mukabeleye gidiyorum." diyerek evden çıktıktan sonra kayboldu.

En son Uluoymak Mahallesi'nde görülen yaşlı kadının, pek çok vatandaş tarafından fark edilmesine rağmen henüz izine rastlanmadı.

Mukabelede olduğu düşünülen Cevriye ninenin sonrasında eve dönmemesi üzerine ailesi endişelenerek polis ve jandarmaya başvurdu.

Polis ekipleri, şehir merkezindeki ihbarları değerlendirse de Cevriye Memiş'ten henüz bir iz bulunamadı.

Kayıp yaşlı kadının bulunması için emniyet güçlerinin ve yakınlarının yoğun çalışması devam ediyor.

MUKABELE NEDİR?

Türk Dil Kurumu'nda yer alan tanıma göre mukabele; toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken Kur'an okumasını bilenlerin gözleriyle Kur'an'ı takip etmesi ve bilmeyenlerin dinlemesidir.