82 kişiye mezar olan sitenin mühendisinden avukata "Şov yapıyor" suçlaması

Kahramanmaraş depremlernden etkilenen Adana'da 82 kişinin öldüğü İhsan Bayram Sitesi'nin tutuklu yargılanan İnşaat Mühendisi Ferit Işık, mağdurlar hakkında savunma yapan avukata "şov yapıyor" suçlamasında bulundu. Bu çıkış sonrası mahkemede gergin anlar yaşanırken Avukat Nazan Akça Subaşı, "Müteahhit yapım aşamasında betonları kendisi yaptırmış. O içi taş dolu betonlar bile bile yapılmış. Ölüm göz göre göre gelmiş" dedi.

82 kişiye mezar olan sitenin mühendisinden avukata "Şov yapıyor" suçlaması

Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan binalar sonrasında sorumluların yargılandığı hukuki süreç devam ediyor.

’da 82 kişinin yaşamını yitirdiği merkez Çukurova ilçesinde bulunan İhsan Bayram Sitesi C blokun davası ise Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Dava avukatı ve kayıp yakını Avukat Nazan Akça Subaşı’nın savunması sırasında tutuklu sanıklardan İnşaat Mühendisi Ferit Işık’ın "Burada şov yapıyor." demesi salonda tansiyonu yükseltti.

DAVA ERTELENDİ

Duruşmada tutuklu müteahhitlerin sorumluluğu birbirlerine atması dikkat çekti. Mahkeme, duruşmaya katılmayan arsa sahibinin dinlenmesi ve eksik delillerin toplanması için bir sonraki duruşma tarihini 8 Aralık 2023 olarak belirledi.

82 kişiye mezar olan sitenin mühendisinden avukata "Şov yapıyor" suçlaması - 1

"DEPREM BÖLGESİ OLMASINA RAĞMEN ÇÜRÜK BİNA YAPMIŞLAR"

Avukat Nazan Akça Subaşı, delil toplama aşamasının devam ettiğini ve duruşmalarında süreceğini dile getirdi.

"Duruşmalar devam ederken ben onlara, ‘Adana’da yaşanan Ceyhan depremine şahit oldunuz mu?’ diye sordum. Onlar da yaşadıklarını belirttiler." diye konuşan Subaşı, "Bu 2 kişi depremi yaşadıklarına, Adana’nın deprem bölgesi olduğunu bilmelerine rağmen çürük bina yapmışlar.” ifadelerini kullandı.

82 kişiye mezar olan sitenin mühendisinden avukata "Şov yapıyor" suçlaması - 2

"'KASTEN ADAM ÖLDÜRME' VAR"

Müteahhidin İhsan Bayram Sitesi’ni yaparken betonu kendilerinin yaptığını beyan ettiğini belirten Subaşı, “İnşaat Mühendisi Ferit Işık, ‘Ben inşaatın başına hiç gitmedim’ derken müteahhit Celal Gül de betonları kendilerinin yaptığını söyledi. Bu şahıslar o çürük betonları, içleri taşla dolu betonları kendileri yapmışlar. Burada ‘taksirle adam öldürme’ yok, ‘kasten adam öldürme’ var. Soma maden faciasında yetkililer nasıl kasten adam öldürme suçundan ceza aldıysa burada da aynı cezanın olmasını bekliyoruz.” dedi.

İnşaat Mühendisi Ferit Işık’ın mahkemede kendisine yönelik "Şov yapıyor." demesiyle tansiyonun yükseldiğini anlatan Subaşı, “Sanık, üzülüp o müştekilerden, yakınlarını kaybedenlerden özür dileyeceğine bana orada ‘Şov yapıyor.’ dedi. Adana’da depremin merkezi olmayan bir yerde bina yıkılıyorsa bu artık depremden ziyade binanın çürüklüğüyle, sorumluların ihmaliyle olmuş bir sondur. Ben inşallah cezaevinden çıkabileceklerine inanmıyorum.” diye konuştu.

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