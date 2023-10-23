82 kişiye mezar olan sitenin mühendisinden avukata "Şov yapıyor" suçlaması

"'KASTEN ADAM ÖLDÜRME' VAR"



Müteahhidin İhsan Bayram Sitesi’ni yaparken betonu kendilerinin yaptığını beyan ettiğini belirten Subaşı, “İnşaat Mühendisi Ferit Işık, ‘Ben inşaatın başına hiç gitmedim’ derken müteahhit Celal Gül de betonları kendilerinin yaptığını söyledi. Bu şahıslar o çürük betonları, içleri taşla dolu betonları kendileri yapmışlar. Burada ‘taksirle adam öldürme’ yok, ‘kasten adam öldürme’ var. Soma maden faciasında yetkililer nasıl kasten adam öldürme suçundan ceza aldıysa burada da aynı cezanın olmasını bekliyoruz.” dedi.



İnşaat Mühendisi Ferit Işık’ın mahkemede kendisine yönelik "Şov yapıyor." demesiyle tansiyonun yükseldiğini anlatan Subaşı, “Sanık, üzülüp o müştekilerden, yakınlarını kaybedenlerden özür dileyeceğine bana orada ‘Şov yapıyor.’ dedi. Adana’da depremin merkezi olmayan bir yerde bina yıkılıyorsa bu artık depremden ziyade binanın çürüklüğüyle, sorumluların ihmaliyle olmuş bir sondur. Ben inşallah cezaevinden çıkabileceklerine inanmıyorum.” diye konuştu.

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