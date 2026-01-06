827 milyonluk sıfır faizli kredi vurgununa 10 tutuklama

Sıfır faizli kredi vaadiyle birçok kişiyi dolandıran şebekeye operasyon yapıldı.

Diyarbakır merkezli operasyon kapsamında Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir'de eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Emniyet güçleri 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin oltalama siteleri aracılığıyla sıfır faizli kredi tuzağı kurduğu, vatandaşları bu yöntemle kandırdığı belirlendi.

827 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Yurt genelinde çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği belirlenen şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında 827 milyon 473 bin lira para trafiği olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u hakkında tutuklama kararı verildi.

Altı şüpheli için adli kontrol kararı verilirken, şüphelilerden birinin işlemleri sürüyor.