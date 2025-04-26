83 yaşındaki emekli polis dehşet saçtı: Köpeği 3 el ateş ederek öldürdü

Aynı sokakta dükkanları olan esnaftan Burak Şerif Balcı ve Mevlüt Okumuş, M.K.'ye tepki gösterdi. M.K., iddiaya göre, bu kez esnafı da tehdit edip oradan uzaklaştı.

"Benim yıllardan beri çocuğum gibi baktığım bir köpeğim vardı. Acımasız caninin birisi buradan geçerken havladı diye köpeğe önce sopayla vuruyor. Sonra etrafa tehditler savuruyor. 'Hepinizi vuracağım' diyerek, evine giderek silahını alıyor. Bu kadar acımasızca, terbiyesizce bir şey olamaz. Ben çocuğumu kaybettim, umarım cezasını bulur ve ben de rahata kavuşurum. O benim çocuğumdu."