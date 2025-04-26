83 yaşındaki emekli polis dehşet saçtı: Köpeği 3 el ateş ederek öldürdü
Antalya'da 83 yaşındaki emekli polis memuru M.K., sokaktan geçerken havladığını iddia ettiği köpeği 3 el ateş ederek öldürdü. Öldürülen köpeği yıllardır beslediği belirtilen işletmeci Tolga Sungur "Çocuğumu kaybettim, umarım cezasını bulur." dedi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde emekli polis memuru M.K. (83), 24 Nisan akşamı sokaktaki restorandakilerin 12 yıldır beslediği "Lady" isimli köpeği, iddiaya göre havladığı gerekçesiyle beylik tabancasıyla 3 el ateş edip öldürdü.
Aynı sokakta dükkanları olan esnaftan Burak Şerif Balcı ve Mevlüt Okumuş, M.K.'ye tepki gösterdi. M.K., iddiaya göre, bu kez esnafı da tehdit edip oradan uzaklaştı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine ekipler, M.K.'yi gözaltına alıp, ifadesi için polis merkezine götürdü.
"O BENİM ÇOCUĞUMDU"
Köpeği işletmesinde 12 yıldır besleyen Tolga Sungur, yaşanan olaya tepki göstererek şunları söyledi:
"Benim yıllardan beri çocuğum gibi baktığım bir köpeğim vardı. Acımasız caninin birisi buradan geçerken havladı diye köpeğe önce sopayla vuruyor. Sonra etrafa tehditler savuruyor. 'Hepinizi vuracağım' diyerek, evine giderek silahını alıyor. Bu kadar acımasızca, terbiyesizce bir şey olamaz. Ben çocuğumu kaybettim, umarım cezasını bulur ve ben de rahata kavuşurum. O benim çocuğumdu."
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