83 yaşındaki kadına çarpıp kaçtı: 200 metre sürüklendi
Balıkesir'de 83 yaşındaki kadın, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücü aranıyor.
Bandırma'daki kaza, gece saatlerinde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi.
Çanakkale istikametinden gelen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Kaya'ya (83) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın altında yaklaşık 200 metre sürüklenen Kaya, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.
Nurten Kaya'nın cenazesi, incelemelerin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Balıkesir Bandırma
- Ölüm