83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü

Malatya'nın Darende ilçesi Irmaklı Mahallesi'nde Emine Gürbüz (83), evine iki gün önce misafir olarak gelen ve akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edilen yeğeni B.K. (36) tarafından bıçaklandı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

