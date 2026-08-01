840 bin lira ceza yedi. Ses sistemini belediye önünde yakan işletme sahibi tutuklandı

Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda işletme sahibi olan Burhan Doğan, araçla getirdiği ses sistemlerini belediyenin önüne atıp üzerine benzin döktü.



Personel maaşını ödeyemediğini ve 840 bin TL ceza uygulandığını söyleyen Doğan, benzin döktüğü ses sistemlerini ateşe verdi. Olay sırasında kısa süreli panik yaşanırken, belediye görevlileri tarafından alevlere yangın tüpüyle müdahale edildi.



Burhan Doğan, belediyenin yüksek sesle müzik yayını yapıldığı gerekçesiyle işletmesine uyguladığı idari para cezasına tepki göstermek amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Sorun olan şeyi çözdük, aldık ateşe verdik. Kendileri de rahatlasın biz de rahatlayalım." dedi.



Burhan Doğan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarılan Burhan Doğan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Konuyla ilgili Manavgat Belediyesinden yapılan açıklamada, "Dün belediye hizmet binamız önünde provokatif eylem gerçekleştiren şahsın, çeşitli suçlardan çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ve hakkında yürütülen adli işlemler sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilmiştir. Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının aksine, söz konusu kişi 'mağdur bir esnaf' değildir. Manavgat Belediyesi, süreç boyunca tamamen yürürlükteki mevzuat ve ilgili kanunlar çerçevesinde hareket etmiş, yasal düzenlemelerin gerektirdiği işlemleri uygulamıştır." denildi.