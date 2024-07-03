84 kişiyi 98 milyon lira dolandırdı: Firari kuyumcu yakalandı

Sakarya'da 84 kişiyi 98 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla Burdur'da gözaltına alınan kuyumcu tutuklandı.

84 kişiyi 98 milyon lira dolandırdı: Firari kuyumcu yakalandı

'da 84 müşterisinin 98 milyon lira tutarındaki ziynet eşyası ve nakit parasını emanet olarak alan kuyumcu M.B., 22 Nisan'da iş yerini kapatıp kentten ayrıldı.

Mağdurların şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, Isparta'dan 'a araçla seyir halinde olduğu belirlendi.

Isparta ve Burdur polisinin düzenlediği ortak operasyonla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Burdur Adliyesi'ne sevk edildi.

M.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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