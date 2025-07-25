84 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada öldü
Niğde'de akaryakıt tankeriyle çarpışan motosikletin 84 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Adana-Niğde Karayolu'nda 84 yaşındaki E.A. yönetimindeki tescilsiz motosiklet, kavşaktan geçtiği sırada B.Y. (26) yönetimindeki akaryakıt tankeriyle çarpıştı.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü E.A., hastaneye kaldırıldı.
Yaşlı adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Tanker şoförü B.Y. gözaltına alındı.
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