84 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada öldü

Niğde'de akaryakıt tankeriyle çarpışan motosikletin 84 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

84 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada öldü

Adana- Karayolu'nda 84 yaşındaki E.A. yönetimindeki tescilsiz , kavşaktan geçtiği sırada B.Y. (26) yönetimindeki akaryakıt tankeriyle çarpıştı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü E.A., hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Tanker şoförü B.Y. gözaltına alındı.

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