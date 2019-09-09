Bartın'da 85 yaşındaki bir kişi, okul önündeki durakta çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Olay dün Demirciler Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu'nun önünde meydana geldi.
İddiaya göre Ahmet T, okul önündeki durakta bekleyen 9 - 11 yaşlarındaki 3 erkek çocuğuna para verirken, tacizde bulundu. Çevredeki vatandaşlar Ahmet T'ye tepki göstererek polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çocukların ifadesine başvurup, Ahmet T'yi gözaltına aldı.
DARP ETMEK İSTEDİLER
Bu sırada çevrede bulunanlar, polis aracına bindirilen Ahmet T'ye vurmaya çalıştı.
Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet T'nin daha önce de gözaltına alınıp akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.