85 yaşındaki usta, 65 yıldır işini aşkla yapıyor

“Yurt dışına Amerika’ya bile yapıp satıyorum”



85 yaşında olmasına rağmen işini titizlikle yaptığını ve bu yüzden yurt içi ve yurt dışından talebin çok olduğunu söyleyen Erkabalcı, “Yurt dışına Amerika’ya bile yapıp satıyorum. Gücümün yettiği şeyleri yapıyorum. Bu işi sadece ben yapıyorum. Başka kişiler de yapıyor ama bizimki gibi yapamıyorlar. Kadayıf dökeceğini yurt dışında çalışanlar çok talep ediyor. Almanya, Fransa gibi ülkelerden çok talep oluyor” ifadelerini kullandı.



“Paranın azı çoğu yok iş görmek de sevaptır”



Ustasından aldığı nasihati unutamadığını ifade eden Erkabalcı, “ Ustam derdi ki, ‘paranın azı çoğu yok iş görmek de sevaptır’. Bunu unutamıyorum. Bu yüzden de yalnızca ben yapıyorum bu işi diye kimseden fazla ücret almıyorum” dedi.

“Mesleğin yüzüne bakan yok”



Erkabalcı, mesleği gelecek nesillere aktaramayacağını ve kendisinden sonra öğrenmek isteyen kimsenin olmadığını söyleyerek, “Mesleği devam ettirmek istiyorum. Ama öğrenmek isteyen kimse yok. Önceden okul tatillerinde özellikle çok çırak gelirdi. Şimdi bu mesleğin yüzüne bakan yok. Çocuklar aylak aylak geziyor. Meslek hevesi kimsede kalmadı” diye konuştu.