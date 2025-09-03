86 yaşındaki hasta helikopterle sevk edildi

Van’ın Bahçesaray ilçesinde uyluk kemiği kırığı (femur fraktürü) tanısı konulan 86 yaşındaki İ.Y. isimli hasta helikopter ambulansla sevk edildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı hasta için ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyulması üzerine talep edildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından havalanan ambulans helikopter, yaşlı hastayı Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakletti.

