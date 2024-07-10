88 kişiye mezar olan Elit Apartmanı'nın mühürlendiği ortaya çıktı: "Belediyeye bağış yapıldı, mühür kaldırıldı"

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesinde 88 kişiye mezar olan Elit Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili dava sürüyor. Binanın yapım aşamasında projeye uygun olmadığı ve mühürlendiği ortaya çıktı. Tutuklu sanıklar, mühürlenen bina için belediyenin çorba evine 145 bin lira bağış yapıldığını ve mührün kaldırıldığını savunarak vicdanlarının rahat olduğunu dile getirdi.

88 kişiye mezar olan Elit Apartmanı'nın mühürlendiği ortaya çıktı: "Belediyeye bağış yapıldı, mühür kaldırıldı"

'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde 88 kişinin hayatını kaybettiği Elit Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar yapı denetim sorumlusu Gökhan T, statik proje müellifi Mehmet Y. ve müteahhit firma yetkilisi Midhat T. ile tutuksuz yargılanan yapı sahibi Akıl İ, müteahhit firma yetkilisi Bilal A, şantiye şefi Burak K, proje ve uygulama denetçisi Mustafa K. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, yıkılan binanın enkazında yakınlarını kaybeden bazı müştekiler de hazır bulundu.

PROJEYE UYGUN OLMADIĞI İÇİN MÜHÜRLENMİŞ

Gökhan T. savunmasında, bir kusurunun bulunmadığını iddia ederek yıkılan binanın yapım aşamasında, projeye uygun olmadığı gerekçesiyle bir dönem mühürlendiğini ileri sürdü.

SANIKTAN "VİCDANIM RAHAT" AÇIKLAMASI

Diğer sanıklardan Midhat T. ise bir dönem mühürlenen bina için belediyenin çorba evine 145 bin lira bağış yapıldığını ve mührün kaldırıldığını savunarak, "Benim bu işle alakam yok. Vicdanım rahat." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Akıl İ'nin tutuklanmasına, Mehmet Y'nin ise tahliye edilmesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Davanın iddianamesinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremde 88 kişinin hayatını kaybettiği Elit Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 3'ü tutuklu 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

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