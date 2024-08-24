88 model araca 200 bin liralık modifiye

Kırşehir'de otomobil tutkunu bir vatandaş, 88 model Renault marka otomobiline 200 bin TL harcadı.

88 model araca 200 bin liralık modifiye

'de otomobil tutkunu olan Asım Kölün, 88 model Renault marka otomobiline 200 bin TL harcayarak modifiye yaptı.

Aracın motorunun güçlendirilmesi yanı sıra iç tasarım ve açılır tavan da yaptıran Kölün, "Otomobil 88 model. Sunroof ve ses sitemi takılarak jantlar değiştirildi. Direksiyon ise BMW marka otomobile ait" dedi.

88 model araca 200 bin liralık modifiye - 1

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Aracın göz alıcı bir görünüme kavuştuğunu aktaran Kölün açıklamasında, "'de görünümü ve değişimiyle araç 1 numaralı araç oldu. Otomobil binicisiyim, şu anda satmayı düşünmüyorum ama değerini veren olursa da düşünürüm. Eski model araçların modifiye işlemleri güzel oluyor. Eksiklikler noktasında camların otomatik olması ve rüzgarlıkları kaldı" diye konuştu.

Klasikleşen otomobili bir tutkuyla modifiye yaptıran Kölün, aracın estetik olarak da bir görünüme kavuştuğunu düşündüğünü belirtirken, otomobil de tutkunları için şehirde dikkat de çekiyor.

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